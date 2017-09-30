Финансовый директор «Баварии» прострелил себе руки из ружья

Финансовый директор мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ян-Кристиан Дрезен прострелил себе руки из ружья во время охоты. Об этом сообщает Goal.com.

50-летний специалист охотился в Австрии. В какой-то момент он уронил оружие с плеча, и оно выстрелило. Мужчина получил повреждения нескольких пальцев и может потерять некоторые из них.

Дрезен занимается вопросами финансов, продажи билетов и безопасности на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арене».

28 сентябре клуб уволил главного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист вместе с большей частью своего штаба покинул свой пост после поражения от «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3. В группе В мюнхенцы занимают второе место, набрав три очка.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» идет третьей. В активе команды 13 очков из 18 возможных. Лидирует дортмундская «Боруссия». Ее бывший главный тренер, Томас Иухель, рассматривается руководством мюнхенцев в качестве замены Анчелотти.