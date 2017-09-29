Уволенный из «Баварии» Анчелотти нашел новый клуб

Итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», хочет вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ) и в ближайшее время может возглавить лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Вест Хэм» хотел видеть Анчелотти на посту главного тренера еще в 2015 году, когда итальянец покинул мадридский «Реал». Тогда лондонцев возглавил хорватский специалист Славен Билич, тренирующий команду по сей день.

Руководство «молотобойцев» недовольно текущими результатми команды. После шести туров АПЛ «Вест Хэм» с четырьмя очками в активе занимают 18-е место в таблице. Отмечается, что из-за этого в клубе рассматривают возможность увольнения Билича.

«Бавария» объявила об увольнении 58-летнего Анчелотти 28 сентября. За день до этого мюнхенцы крупно проиграли ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3). Немецкие СМИ сообщали о конфликте между лидерами клуба и итальянским тренером.

Анчелотти уже работал в АПЛ. В период с 2009 по 2011 год он руководил лондонским «Челси». Под его руководством клуб, принадлежащий Роману Абрамовичу, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.