Спорт
 

Самого молодого тренера в истории немецкой бундеслиги признали лучшим в стране

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Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман

29-летний наставник клуба немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» Юлиан Нагельсман признан лучшим тренером Германии 2016 года. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного футбольного союза (DFB).

«Удивительно, что я получил эту награду. Для меня это большая честь. В чемпионате Германии уже долгое время работают специалисты самого высокого уровня, и они заслуживали эту награду не меньше, чем я. Спасибо всем, кто выбрал меня. Эта награда будет мотивировать меня в дальнейшем», — рассказал Нагельсман.

Специалист возглавил «Хоффенхайм» в феврале 2016 года в возрасте 28 лет, став самым молодым главным тренером в истории бундеслиги. На тот момент команда находилась на предпоследней, 17-й строчке в чемпионате страны. В результате клуб под руководством Нагельсмана сумел избежать вылета во вторую бундеслигу, заняв 15-ю строчку.

В сезоне 2016/2017 «Хоффенхайм» идет четвертым, набрав 45 очков в 25 матчах. Коллектив одержал 11 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. Четвертое место дает право выступить в отборочном раунде Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018.

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