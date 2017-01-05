Президент «Баварии» решил штрафовать легионеров за незнание немецкого языка

Президент «Баварии» Ули Хенесс решил заставить легионеров мюнхенской футбольной команды учить немецкий язык. Об этом сообщает Bild.

«В раздевалке "Баварии" снова должна зазвучать немецкая речь. Язык поможет сплотиться. В противном случае начинают формироваться группировки внутри коллектива. Если иностранцы не станут учить немецкий, они будут оштрафованы. Если бы легионеры по два часа в день занимались немецким, было бы отлично», — заявил Хенесс.

В заявке «Баварии» на нынешний сезон значатся 17 легионеров. Всего для участия в турнирах мюнхенцами заявлен 41 футболист.

Следующий матч в чемпионате Германии мюнхенцы проведут 20 января на выезде против «Фрайбурга». После 16 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя — «РБ Лейпциг» — на три очка.