Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Игрок «Баварии» сыграл в пас с Санта-Клаусом во время матча

Перейти в «Мою Ленту»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантара в матче с клубом «РБ Лейпциг» сыграл в пас с Санта-Клаусом, который появился на рекламном щите. Видеозапись момента появилась в аккаунте Football Funnys в Twitter.

Алькантара попытался сделать передачу на левый фланг атаки, однако вместо партнера отдал пас Санта-Клаусу, который был изображен на рекламном щите. В результате одноклубник испанца сумел догнать снаряд и продолжить игру. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 3:0, а Алькантара стал автором гола и результативной передачи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выбежавший на поле фанат подкатился под лучшего футболиста чемпионата Бразилии
Бывший футболист «Зенита» забил три мяча головой за 13 минут в матче АПЛ
Футболисты сборной Украины спели советскую песню
Последние новости
Глава СБУ предложил обсудить автономию «украинской» Тюмени и Дальнего Востока
Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру
Трамп рассказал о нежелании видеть знаменитостей на инаугурации
Таджикистан запретил «Уральским авиалиниям» рейсы из четырех городов России
Савченко предрекли пост президента Украины и тюремный срок
Выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали за отказ голосовать за Клинтон
Кирби опроверг суждение Путина о военном превосходстве России
Другие материалы рубрики
21:32 22 декабря 2016

Предупредительный выстрел

Союз биатлонистов России избежал жестких санкций после заседания исполкома IBU
09:27 Сегодня

Дон Кинг рассказал о разбитом сердце из-за отмены боя Поветкина со Стиверном

07:45 Сегодня

Пчело-человек обошел стерлядь в голосовании за спортивный символ Саратова

01:03 14 декабря 2016

Российские гандболистки потеряли шансы на выход в полуфинал ЧЕ

10:51 22 декабря 2016
Симон Дзадза

Стриптиз, пижонство и автоголы

Самые курьезные моменты в мире спорта в 2016 году
00:11 Сегодня

Союз биатлонистов России назвал причины отказа от проведения этапа Кубка мира

22:17 22 декабря 2016

Мутко прокомментировал решение Международного союза биатлонистов

00:29 14 декабря 2016

Федерация бобслея России согласилась с переносом ЧМ-2017 из Сочи

00:59 21 декабря 2016

Дерзкий и резкий

От «Лестера» до «Динамо»: чем запомнился футбольный 2016 год
21:50 22 декабря 2016

Президент СКР назвал бессмысленным решение перенести финал Кубка мира из России

21:04 22 декабря 2016

Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен

10:41 14 декабря 2016

Китайский клуб купит футболиста «Челси» за 75 миллионов долларов

Россия
«Мозг мне больше не нужен»
Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
Смена стиля
Об итогах первой сессии новой Думы
Дмитрий МедведевЛабутены, гелендваген, русиано и трампизм
Как события уходящего года разнообразили русский язык
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке
Лихач въехал на ВАЗе в терминал Казанского аэропорта
Путин и Нетаньяху обсудили международные вопросы
Депутат от Крыма назвал причину исключения Савченко из делегации ПАСЕ
Все материалы
Мир
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
Трамп рассказал о нежелании видеть знаменитостей на инаугурации
Немецкая полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта
Опасная это работа
Почему дипломаты за рубежом постоянно рискуют жизнью
«Это не просто варварство»
Контекст и последствия убийства Андрея Карлова
Все материалы
Бывший СССР
Внимание в воздух
Зачем Душанбе грозится прервать авиационное сообщение с Россией
Глава СБУ предложил обсудить автономию «украинской» Тюмени и Дальнего Востока
Украинский военныйЖажда котла
Зачем украинские силовики попытались прорваться к Дебальцево
Савченко прокомментировала свое исключение из делегации в ПАСЕ
Лукашенко подарил Кучме петуха
Захарова назвала Савченко «нашим земным компасом»
Русины Закарпатья потребовали от Порошенко автономии
Все материалы
Финансы
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Бюджетников решили перевести на карту «Мир» с января 2018 года
Продажи рождественских елок указали на оптимизм американцев после победы Трампа
Банк «Югра» усилит свое присутствие в Уральском федеральном округе
Золотовалютные резервы России упали на восемь миллиардов долларов
В Индии появилась услуга доставки наличных на дом
Минфин поверил в замедление инфляции до четырех процентов
Все материалы
Бизнес
Небо в овчинку
На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить
Не до жиру
Итоги 2016 года для российского авторынка
Падения и компромиссы
Чем запомнится 2016 год мировому и российскому нефтегазу
Airbus продаст Ирану самолетов на 18 миллиардов долларов
Литовский суд оставил в силе штраф «Газпрому» в 35,6 миллиона евро
ТПП инициировала ряд важных для бизнеса законодательных поправок
Продажи китайских автомобилей снизились на 18 процентов
Все материалы
Силовые структуры
«Если все виноваты, то никто не виноват»
Почему погибшего посла не охраняли: интервью бойца спецназа СВР «Заслон»
Упущенный «Шанс»
Что стоит за подростковым бунтом в столичной спецшколе
Иностранные корни нового российского спецназа
Кто помогал Минобороны готовить зеленых человечков
Трое любопытных французских полицейских заблудились на американском авианосце
Задержан подозреваемый в расстреле в 2014 году четверых мужчин в Подмосковье
Сухопутные войска получили два комплекта «Искандеров»
Шойгу сообщил о полном переходе к профессиональному сержантскому корпусу
Все материалы
Наука и техника
«Изнасилования приняли массовый характер»
Чем закончилась сексуальная революция 1917 года
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
Термоядерный реактор KSTARЗажать в кольце
Корейский реактор KSTAR установил мировой рекорд удержания плазмы
Физики допустили открытие странглетов
National Geographic рассказал об особенностях использования туалета в Антарктиде
Жизнь на дне Антарктики показали на видео
В iPhone 7 нашли критический дефект камеры
Все материалы
Спорт
Предупредительный выстрел
Союз биатлонистов России избежал жестких санкций после заседания исполкома IBU
Дон Кинг рассказал о разбитом сердце из-за отмены боя Поветкина со Стиверном
Пчело-человек обошел стерлядь в голосовании за спортивный символ Саратова
Игрок «Баварии» сыграл в пас с Санта-Клаусом во время матча
Союз биатлонистов России назвал причины отказа от проведения этапа Кубка мира
Мутко прокомментировал решение Международного союза биатлонистов
Президент СКР назвал бессмысленным решение перенести финал Кубка мира из России
Все материалы
Культура
Василий Бычков«Тут жахнул кризис, и мы испугались»
Василий Бычков о книгах, ЦДХ, парковках и очередях в гардероб
Коровка в космосе
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Пассажиров» до «Елок 5»
Хелен Миррен назвала 2016 год «большой кучей дерьма»
СМИ узнали о предъявлении обвинения в мошенничестве барду Александру Новикову
Барышников получит гражданство Латвии
Nine Inch Nails выпустили новый трек
Сиквел «Бегущего по лезвию» получит взрослый прокатный рейтинг
Все материалы
Интернет и СМИ
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Зверства, геи и мятеж
Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год
Смерть сквозь слезы
Жестокие и трогательные снимки одного из крупнейших фотоконкурсов мира
Попугай научился изображать звук запроса «О'кей, Google»
Странные позы пассажира гонконгских электричек стали вирусными мемами
В ЛНР выбрали самого патриотичного кота
В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой
Все материалы
Ценности
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Rudolf Kampf сделал для мужчин гоночные машины из фарфора
Красиво пожили
От чего сходил с ума мир в уходящем году
В Детройте представят концепт-кар Audi
Умерла главный редактор итальянского Vogue
Под елку влезть
Кому на Новый год достанутся бриллианты, а кому — костюм робота
Швейцарская мануфактура посвятила часы Дмитрию Менделееву
Все материалы
Путешествия
Прегольский синдром
Местные: организатор культурных событий Валентина Янсен о Калининграде
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
Таджикистан запретил «Уральским авиалиниям» рейсы из четырех городов России
Отдых на родине выбрало большинство российских туристов
Море, солнце и не только
«Европеизированный» эмират Рас-эль-Хайма как альтернатива Дубаю
Крыму предрекли падение турпотока из-за Турции и Египта
Названы сроки начала полетов из Жуковского в дальнее зарубежье
Все материалы
Из жизни
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной компании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Депрессия за лайк
Ученые признали соцсети вредными для женской психики
«В очереди за хлебом — ты, миллиардер и бомж»
Рассказ семьи из Москвы, которая переехала в Майами и родила там ребенка
Зрение за мировоззрение
Фотоистория об участниках протестов в Кашмире, ослепших от пуль полицейских
Во Франции лицеисты сделали общее фото с учителем полуобнаженными
Американка показала свое фото после избавления от наркозависимости
Британские модели устроили съемку рядом с телом самоубийцы
Все материалы
1225 лошадиных сил на двоих: Битва года
Часть четвертая: Jaguar F-Type SVR против Chevrolet Corvette Z06
В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
BMW против Mercedes-AMG: Битва года
Часть третья: BMW M3 против Mercedes-AMG C63
Kia раскрыла внешность следующего Picanto
На «Гелике» через заброшенный город
Машины, на которых вы не прокатитесь. Второй сезон
СМИ раскрыли дизайн конкурента BMW X6 от Audi
Самые надежные автомобили
Топ-20 марок, машины которых редко ломаются
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
Извращенные вкусы
Откровения риелторов о клиентах-геях, богеме, политиках и шизофрениках
Сорвал крышу
Как российский урбанист-экстремал разозлил канадскую полицию
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы