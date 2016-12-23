Игрок «Баварии» сыграл в пас с Санта-Клаусом во время матча

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантара в матче с клубом «РБ Лейпциг» сыграл в пас с Санта-Клаусом, который появился на рекламном щите. Видеозапись момента появилась в аккаунте Football Funnys в Twitter.

Алькантара попытался сделать передачу на левый фланг атаки, однако вместо партнера отдал пас Санта-Клаусу, который был изображен на рекламном щите. В результате одноклубник испанца сумел догнать снаряд и продолжить игру. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 3:0, а Алькантара стал автором гола и результативной передачи.