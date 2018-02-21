«Бавария» разгромила турецкий «Бешикташ»

Мюнхенская «Бавария» в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов разгромила турецкий «Бешикташ» со счетом 5:0. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает «Р-Спорт».

Большую часть матча гости провели в меньшинстве — на 16 минуте прямую красную карточку за грубый фол получил хорватский защитник турецкого клуба Домагой Вида.

Счет в матче на 43-й минуте открыл Томас Мюллер. Остальные мячи влетели в ворота Фабрисио уже во втором тайме. На 52-й минуте преимущество хозяев удвоил Кингсли Коман. На 66-й минуте Мюллер оформляет дубль. Также дублем отметился и Роберт Левандовский, поразивший ворота сопреника на 79-й и 88-й минутах.

В составе «Бешикташа» выступает бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав. Нападающий был заменен на 57-й минуте.

Ответный матч состоится в Стамбуле 14 марта.

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