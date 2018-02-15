Два гола Роналду принесли «Реалу» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл парижский «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в испанской столице и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник ПСЖ Адриен Рабио. На исходе первого тайма нападающий сливочных Кришитану Роналду реализовал пенальти. На 83-й минуте португалец оформил дубль. Третий мяч в ворота Альфонса Ареолы за четыре минуты до финального свистка забил защитник «Реала» Марсело.

Роналду, отметивший 33-й день рождения 5 февраля, стал первым футболистом в истории, которому удалось забить в турнире 100 мячей за один клуб. На втором месте по этому показателю — нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в его активе 97 голов.

В параллельном матче английский «Ливерпуль» разгромил португальский «Порту» со счетом 5:0. Хет-триком отметился нападающий Садио Мане, еще по мячу забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

Ответный матч между «Реалом» и ПСЖ пройдет в Париже 6 марта.

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