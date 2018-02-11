Роналду встретил Нурмагомедова и заговорил по-арабски

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился с португальским нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Видео опубликовано на странице Нурмагомедова в Instagram.

Спортсмены обменялись подарками: россиянин получил мяч и майку с автографом, португалец — папаху. «Ас-саляму алейкум», — произнес Роналду арабское приветствие в камеру.

В январе Нурмагомедов признался, что познакомился с Роналду через Instagram. Они не раз высказывали друг другу слова поддержки через социальную сеть.

7 апреля Нурмагомедов встретится в Нью-Йорке с американцем Тони Фергюсоном. На кону будет стоять титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 29-летний россиянин выиграл все 25 поединков в профессиональной карьере.

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