Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за президента ради сохранения России

Патриарх Кирилл призвал молиться о президенте, чтобы сохранить Россию

Патриарх Кирилл во время службы в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться о президенте, чтобы сохранить Россию от внешних и внутренних врагов. Его слова приводит РИА Новости.

«Призываю всех (...) неустанно молиться и о президенте нашем, православном человеке Владимире Владимировиче Путине, о властях, о воинстве и об отечестве нашем, чтобы Господь сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних, чтобы ничто и никогда более не поколебало нашего стремления сохранить веру православную», — сказал глава РПЦ.

Он также заявил, что «овладевшая страной в советское время дьявольская сила боролась с любыми проявлениями религиозности». По его словам, сегодня Россия также переживает особый исторический период.

«В истории всякое бывало. Время, в котором мы живем, — время созидания духовных сил (...) Верим, что по молитвам Господь дарует отечеству нашему сил, мудрости и крепости для укрепления сил духовных, которыми не просто славилась наша страна, а благодаря которым наша страна выжила, несмотря на самые страшные исторические перипетии», — заключил патриарх Кирилл.

Ранее президент Владимир Путин, поздравляя главу РПЦ с Днем России, заявил, что любовь к стране и верность патриотическому долгу объединяют народ.