Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду и прокомментировал его ориентацию

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Видео опубликовано на YouTube-канале «Россия-24».

«Да, познакомились в Instagram, общаемся. Вот, три дня назад я с ним общался, и вчера мне написали с официальной страницы "Реала". Они хотят меня пригласить 10 февраля в Мадрид на матч с "Реал Сосьедадом". Сейчас я думаю, может полечу туда, а оттуда уже на подготовку к бою с Тони Фергюсоном в Америку», — сообщил Нурмагомедов.

На вопрос журналиста о сексуальной ориентации Криштиану Роналду россиянин отвечать отказался. «Лучше перейти к другому вопросу. Ты мне уже становишься неприятен», — сказал он журналисту.

Нурмагомедов проведет бой с Фергюсоном 7 апреля в Нью-Йорке. В нем будет разыгран титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

19 апреля 2017 года Роналду назвал Нурмагомедова братом. Россиянин, в свою очередь, заявил, что с детства любит футбол и болеет за «Реал».

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