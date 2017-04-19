Роналду назвал Нурмагомедова братом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поздравил мадридский «Реал» с победой над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов и удостоился ответной любезности от нападающего «сливочных» Криштиану Роналду.

«Я с детства слежу за футболом и болею за "Реал". Не хочу затрагивать чьи-то чувства, но эта команда лучшая в мире, с лучшим бомбардиром, с лучшим капитаном, с лучшим защитником и с лучшим тренером, и немаловажный факт — с лучшими болельщиками», — написал Нурмагомедов.

В комментариях к публикации россиянина Роналду, подписанный на его страницу, назвал бойца братом.

18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира. Роналду оформил хет-трик. 13 апреля португалец стал первым в истории футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках.