Роналду назвал Нурмагомедова братом

Congratulations best Team in the World @realmadrid Я с детства слежу за футболом и болею за Реал. Не хочу затрагивать чьи то чувства, но эта команда лучшая в Мире, с лучшим Бомбардиром, с лучшим Капитаном, с лучшим Защитником, и с лучшим Тренером, и не мало важный факт: с Лучшими Болельщиками. #RealMadrid

