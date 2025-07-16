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14:28, 16 июля 2025МирЭксклюзив

Решение Трампа продавать оружие Украине на деньги европейцев объяснили

Кравченко: США продают оружие для Киева, чтобы не остаться у разбитого корыта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп принял решение о продаже оружия для Украины на деньги европейских союзников для того, чтобы не остаться у разбитого корыта и получить за него средства сейчас, а не через много лет. Об этом «Ленте.ру» рассказал советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко.

«Главная причина в том, чтобы можно было финансово все это обеспечить. Они же прекрасно понимают, и Трамп об этом неоднократно говорил, что денег не вернуть за все это дело, у Украины их просто нет. Поэтому для того, чтобы не остаться у разбитого корыта, давно уже неоднократно об этом он заявлял, что нужно сделать это именно в таком формате», — сказал Кравченко.

Он отметил, что США будут делать акцент на том, чтобы кто-то мог заплатить за оружие сейчас, а не теоретически через много лет, например, с помощью заключенной с Украиной сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп рассказал о договоренности продавать американское оружие европейским союзникам, которые смогут передавать его на Украину. Координацией будет заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

После чего Трамп сообщал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он рассказал, что комплексы Украине поставляют из Германии, а США получают платежи в полном объеме.

The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники писал, что Европа рассматривает возможность оплаты оружия для Украины на 10 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

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