Европа задумала оплатить оружие для Украины за счет активов России

Telegraph: Европа рассматривает оплату оружия для Украины за счет активов России

Европа рассматривает возможность оплаты оружия для Украины на 10 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

«Согласно плану, прибыль, полученная от продажи почти 200 миллиардов евро активов Центрального банка России, конфискованных Европейским союзом, может быть использована в качестве вклада блока в новый военный бюджет», — говорится в материале.

Обсуждения такого варианта развития событий начались после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сделке по поставке Украине оружия и систем противовоздушной обороны через НАТО.

По словам собеседников издания, министры иностранных дел стран ЕС во время встречи в Брюсселе во вторник спросили, как будет работать план Трампа. Европейские страны еще не были проинформированы о деталях сделки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он рассказал, что комплексы Украине поставляют из Германии, а США получают платежи в полном объеме.