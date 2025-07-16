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14:37, 16 июля 2025Экономика

Айсберг поставил под угрозу существование деревни в стране

В Гренландии айсберг грозит уничтожить целую деревню
Виктория Клабукова

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

В Гренландии гигантский ледник грозит стереть с лица земли одно из местных поселений. О ситуации пишет газета National Post.

Айсберг рискует уничтожить прибрежную деревню Иннаарсуит в муниципалитете Аваннаата на северо-западе острова. Глыба размером с небоскреб находится в опасной близости от поселения — если она расколется или коснется берега, поднявшаяся волна может смыть все дома в округе. Ледник постоянно обследуют на предмет возникновения трещин.

Айсберг дрейфует у кромки острова, то отдаляясь, то приближаясь к нему. Из-за нависшей угрозы власти распорядились временно закрыть продуктовый магазин и рыбозавод. Местным жителям рекомендуют не ходить вблизи зданий группами.

Это не первый подобный случай на памяти Гренландии — айсберг уже ставил под угрозу существование другой деревни в 2018 году. Помимо эвакуации жителей, правительство рассматривает и другие варианты развития событий: ледник могут отбуксировать либо взорвать. Но осуществить такие мероприятия довольно сложно — для подрыва айсберга такого размера потребуется больше сотни зарядов.

В июне стало известно, что крупнейший в мире айсберг сошел с мели и пустился в дрейф по Южному океану. За те три месяца, пока он находился на стоянке, он сократился до размеров Москвы.

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