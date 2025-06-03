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18:46, 3 июня 2025Экономика

Айсберг размером с Москву пустился в дрейф по Южному океану

Крупнейший в мире айсберг сократился до размеров Москвы и отправился дрейфовать
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Крупнейший в мире ледник достиг размеров Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Как отмечается, айсберг под названием А23а сошел с мели и вновь пустился в дрейф по Южному океану. В данный момент он находится в 74 километрах от необитаемого острова Анненкова. За те три месяца, пока он стоял недвижимым у острова Южная Георгия, он потерял 7 процентов своей площади, сократившись до 2730 квадратных километров. Этот показатель сопоставим с площадью российской столицы, добавляют ученые.

Айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и более 30 лет оставался на месте в море Уэдделла. В 2020 году течения понесли его в сторону Южной Георгии. В то время его площадь составляла
4,17 тысячи квадратных километров. К сегодняшнему дню первоначальные габариты айсберга уменьшились на 35 процентов.

Ранее в Альпах откололся массивный кусок ледника и почти полностью уничтожил под собой швейцарскую деревню Блаттен. Благодаря заблаговременной эвакуации нижележащих населенных пунктов удалось избежать масштабных человеческих жертв. Течение местной реки Лонца оказалось заблокировано обломками ледника. На разбор завалов может уйти до шести лет.

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