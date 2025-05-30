Разбор завалов после схода ледника в Швейцарии затянется на годы

20 Minuten: Разбирать завалы после схода ледника в Швейцарии могут шесть лет

На разбор завалов после схода ледника в долине Лётченталь в Швейцарии уйдет почти шесть лет. Такие расчеты публикует портал 20 Minuten.

В результате катаклизма на деревню Блаттен обрушилось три миллиона кубических метров горной породы. Если для вывоза обломков будет использован автотранспорт с максимальной нагрузкой 25 тонн, то, по оценкам портала, на восстановление долины потребуется 5 лет и 9 месяцев. Власти же пока длительность предстоящих работ не комментировали.

29 мая в Альпах откололся массивный кусок ледника и практически полностью разрушил швейцарскую деревню Блаттен. Благодаря заблаговременной эвакуации нижележащих населенных пунктов удалось избежать масштабных человеческих жертв. Течение местной реки Лонца оказалось заблокировано обломками ледника. Сошедшая горная масса остается нестабильной, поэтому к разбору завалов еще не приступили.