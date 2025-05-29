Ледник в Альпах откололся и почти полностью уничтожил европейскую деревню

Массивный кусок ледника откололся в Альпах и разрушил 90 % швейцарской деревни

В Альпах откололся массивный кусок ледника и почти полностью уничтожил под собой швейцарскую деревню. О происшествии в европейской стране пишет The Guardian.

Катастрофа произошла с деревней Блаттен. На кадрах, снятых с беспилотника, было видно, как огромный кусок льда с грохотом обрушился с горы вместе с камнями и оставил на месте населенного пункта месиво из грязи и снега.

Глава службы безопасности в южном регионе Вале Стефан Ганзер заявил, что 90 процентов деревни Блаттен разрушено. Однако масштабных человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации.

Ранее крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия в районе Атлантики. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера на западе Антарктиды в 1986 году и более 30 лет оставался на месте в море Уэдделла. В 2020 году течения понесли его в сторону Южной Георгии.