Крупнейший в мире айсберг сел на мель в районе Атлантики

Крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия

Крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия в районе Атлантики. Об этом сообщается на сайте Британской антарктической службы (BAS).

Отмечается, что ледяная глыба весит почти триллион тонн и по площади поверхности в два раза превосходит Лондон. Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера на западе Антарктиды в 1986 году и более 30 лет оставался на месте в море Уэдделла. В 2020 году течения понесли его в сторону Южной Георгии.

По словам океанолога BAS Эндрю Мейерса, в настоящий момент айсберг на мели. Он отметил, что он может разломиться из-за возросших нагрузок, однако это почти невозможно предсказать.

В феврале сообщалось, что от крупнейшего в мире айсберга А23а откололся большой кусок. Главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук отметила, что с ноября 2023 года, в период дрейфа по чистой воде, площадь айсберга сократилась почти на 11 процентов.