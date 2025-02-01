Большой кусок откололся от крупнейшего в мире айсберга

ААНИИ России: от крупнейшего в мире айсберга А23а откололся кусок

От крупнейшего в мире айсберга А23а, дрейфующего в 340 километрах от британского острова Южная Георгия, откололся большой кусок. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) России.

«Вчера (31 января) от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2 процента ледяного гиганта», — заявила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Эксперт отметила, что с ноября 2023 года, в период дрейфа по чистой воде, площадь айсберга сократилась почти на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг под названием A23a направился к британскому острову Южная Георгия. Ледяной объект может врезаться в остров и расколоться.

