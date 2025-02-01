Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:23, 1 февраля 2025Экономика

Большой кусок откололся от крупнейшего в мире айсберга

ААНИИ России: от крупнейшего в мире айсберга А23а откололся кусок
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Cpl Tom Cann Raf / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

От крупнейшего в мире айсберга А23а, дрейфующего в 340 километрах от британского острова Южная Георгия, откололся большой кусок. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) России.

«Вчера (31 января) от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2 процента ледяного гиганта», — заявила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Эксперт отметила, что с ноября 2023 года, в период дрейфа по чистой воде, площадь айсберга сократилась почти на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг под названием A23a направился к британскому острову Южная Георгия. Ледяной объект может врезаться в остров и расколоться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине раскрыли подробности массированного ракетного удара по территории страны

      В военкомате Ровно произошел взрыв

      В России заявили об исторической амнезии Европы

      В России высказались о просьбе ЕC к США на случай отправки миротворцев на Украину

      Карлсон выступил за роспуск НАТО

      Кредитная организация подарила россиянину два миллиона рублей из-за опечатки

      Пять стран заявили о праве Палестины установить контроль над Газой

      Актер сериала «Папины дочки» опроверг слухи об ухудшении здоровья

      В Румынии обвинили Украину в разжигании конфликта

      Экспорт газа из России по «Турецкому потоку» достиг исторического максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше