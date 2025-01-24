Крупнейший в мире айсберг стал угрозой британскому острову

Крупнейший айсберг в мире A23a может врезаться в остров Южная Георгия в Британии

Крупнейший в мире айсберг под названием A23a направился к британскому острову Южная Георгия. Ледяной объект может врезаться в остров и расколоться, пишет 20min.ch.

Столкновение с айсбергом угрожает популяциям пингвинов и тюленей на острове, которые могут лишиться доступа к еде. Ситуация также обеспокоила мореплавателей, которые вынуждены оставлять прожекторы включенными всю ночь и усиленно следить за тем, чтобы не натолкнуться на движущийся ледяной объект.

Размер А23а в три раза превышает размер города Нью-Йорк и весит около триллиона тонн. Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу после сел на мель рядом с берегом, что замедлило скорость таяния. В конце 2023-го объект снялся с мели и начал движение в сторону от Антарктиды, пока вновь не застрял к востоку от Южных Оркнейских островов.

Ранее дайвер из Канады решила заняться дайвингом среди айсбергов и чуть не осталась в одном из них навсегда.