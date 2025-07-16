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14:18, 16 июля 2025Ценности

Перечислены главные ошибки при стирке купальников

Менеджер по закупкам Рози Уэббон призвала не стирать купальники с кондиционером
Мария Винар

Фото: Dmytro Buianskyi / Shutterstock / Fotodom

Менеджер по закупкам в британском модном бренде Pour Moi Рози Уэббон перечислила главные ошибки при стирке купальников. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь эксперт призвала читательниц ополаскивать купальники в пресной воде перед купанием в море или бассейне. Уэббон объяснила, что благодаря этому действию изделие меньше впитает соленой или хлорированной воды.

Вдобавок специалист посоветовала не использовать при стирке моющие средства с агрессивным составом и кондиционер, поскольку он может растянуть изделие. «Для удаления стойких пятен, например, от солнцезащитного крема может помочь небольшое количество пищевой соды, но сначала обязательно проверьте действие смеси на небольшом участке ткани», — предупредила она.

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Кроме того, Уэббон порекомендовала стирать купальники, особенно с металлическими косточками на бюстгальтере, вручную. «Если вы этого не сделаете, не только сократите срок службы вещи, но и можете повредить стиральную машину, если косточка выпадет», — подчеркнула собеседница портала.

Также сотрудница марки предложила заворачивать бикини после купания в полотенце. По ее словам, у изделия появится неприятный запах, а также на нем может образоваться плесень, если положить его мокрым на дно сумки.

В заключение Уэббон посоветовала не вешать купальник на бельевую веревку после стирки, поскольку он может растянуться. Это правило также распространяется на сушку в сушильной машине, подчеркивает эксперт. «Чтобы сохранить форму вещи, аккуратно отожмите лишнюю воду руками и разложите ее на сухое полотенце», — отметила она.

Ранее микробиолог Николас Айхер раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке.

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