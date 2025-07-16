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14:25, 16 июля 2025Забота о себе

Женщина больше года не знала о раке груди из-за неправильного заключения врачей

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании врачи убедили 30-летнюю местную жительницу Бет Фергюсон в том, что шишка в ее груди была доброкачественной опухолью. О том, как впоследствии выяснилось, что заключение было неправильным, она рассказала Daily Mail.

Фергюсон утверждает, что больше года не знала, что больна раком, хотя обращалась к врачам. По ее словам, впервые она нащупала шишку в левой груди в марте 2022 года. Терапевт, к которому она обратилась, заявил, что, учитывая возраст, семейную историю и физическую форму, риск онкологического процесса маловероятен.

Тем не менее он направил ее к маммологу, который подтвердил мнение терапевта и заверил, что у женщины нет рака. По словам Фергюсон, специалист осмотрел грудь и сказал, что опухоль гладкая и подвижная, что указывает на ее доброкачественность.

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Британка вернулась к обычной жизни, но в августе 2023 заметила, что опухоль в груди стала больше. На этот раз ей провели сканирование и сделали тесты, которые выявили рак молочной железы. «В это было трудно поверить, потому что я чувствовала себя абсолютно здоровой», — говорит Фергюсон.

По ее словам, за время лечения она перенесла девять месяцев химиотерапии, операцию по реконструкции груди и иммунотерапию. Кроме того, врачам пришлось «отключить» ее яичники и погрузить организм в состояние искусственного климакса.

Ранее сообщалось, что врачи списали симптомы рака у 22-летней девушки на тепловой удар. Позже выяснилось, что симптомы были вызваны опухолью в головном мозге.

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