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12:30, 15 июля 2025Забота о себе

Врачи списали симптомы рака у 22-летней девушки на тепловой удар

Metropoles: Врачи списали симптомы рака мозга у британки на тепловой удар
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Getty Images

У 22-летней жительницы Великобритании Моли Морган во время отдыха в Турции стали проявляться симптомы рака мозга, которые врачи приняли за тепловой удар. Ее историю рассказало издание Metropoles.

Во время отдыха на одном из турецких курортов у Морган с разницей в 20 минут случились два приступа, похожие на эпилептический припадок. Она обратилась за медицинской помощью, но местные специалисты списали ее симптомы на тепловой удар.

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Когда британка вернулась на родину, одна из ее сестер — врач по образованию — предложила пройти обследование. В результате у девушки нашли злокачественное новообразование в головном мозге, размер которого составлял четыре сантиметра. Морган понадобилось хирургическое вмешательство, после которого она вошла в ремиссию.

Ранее исследователь Уильям Хилл назвал причину рака легких у некурящих людей. По его словам, фактором риска в этом случае выступает загрязненный воздух.

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