Стало известно о задержке десятков рейсов в российском аэропорту

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи, некоторые перенесены на воскресенье

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи, некоторые из них были перенесены на воскресенье, 12 июля. О задержке стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, речь идет о 77 рейсах — в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Самару, Тюмень, Санкт-Петербург, Мурманск и другие российские города. Кроме того, задержан международный рейс в Ереван.

Отмечается, что вылеты в Челябинск и Новосибирск должны были быть совершены еще в пятницу, 10 июля.

Ранее сообщалось, что пилоты пассажирского самолета задели хвост другого лайнера и сорвали рейс.