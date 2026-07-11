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12:31, 11 июля 2026Путешествия

Стало известно о задержке десятков рейсов в российском аэропорту

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи, некоторые перенесены на воскресенье
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи, некоторые из них были перенесены на воскресенье, 12 июля. О задержке стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, речь идет о 77 рейсах — в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Самару, Тюмень, Санкт-Петербург, Мурманск и другие российские города. Кроме того, задержан международный рейс в Ереван.

Отмечается, что вылеты в Челябинск и Новосибирск должны были быть совершены еще в пятницу, 10 июля.

Ранее сообщалось, что пилоты пассажирского самолета задели хвост другого лайнера и сорвали рейс.

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