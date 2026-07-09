Пилоты пассажирского самолета задели хвост другого лайнера и сорвали рейс

Самолет авиакомпании Saudia столкнулся с хвостом лайнера Philippine Airlines в Маниле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании Saudia во время руления задели хвост лайнера Philippine Airlines (PAL) на Филиппинах и сорвали рейс. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел в аэропорту Манилы вечером 7 июля. Воздушное судно Saudia прилетело из Джидды, Саудовская Аравия, и должно было улететь обратно. Однако, так как его левое крыло столкнулось с хвостовой частью другого борта, вылет был отменен — оба лайнера получили повреждения.

Уточняется, что на борту самолета PAL не было пассажиров, информации о пострадавших не поступало. На данный момент администрация авиагавани и авиационные власти страны проводят расследование.

Ранее пассажирский самолет столкнулся с беспилотником в небе над Нью-Йорком. Инцидент произошел во время захода на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.