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20:02, 9 июля 2026Путешествия

Пилоты пассажирского самолета задели хвост другого лайнера и сорвали рейс

Самолет авиакомпании Saudia столкнулся с хвостом лайнера Philippine Airlines в Маниле
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании Saudia во время руления задели хвост лайнера Philippine Airlines (PAL) на Филиппинах и сорвали рейс. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел в аэропорту Манилы вечером 7 июля. Воздушное судно Saudia прилетело из Джидды, Саудовская Аравия, и должно было улететь обратно. Однако, так как его левое крыло столкнулось с хвостовой частью другого борта, вылет был отменен — оба лайнера получили повреждения.

Уточняется, что на борту самолета PAL не было пассажиров, информации о пострадавших не поступало. На данный момент администрация авиагавани и авиационные власти страны проводят расследование.

Ранее пассажирский самолет столкнулся с беспилотником в небе над Нью-Йорком. Инцидент произошел во время захода на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.

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