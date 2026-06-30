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13:27, 30 июня 2026Путешествия

Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником в небе над Нью-Йорком

Sky News: Самолет JetBlue столкнулся с беспилотником в небе над Нью-Йорком
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником в небе над Нью-Йорком. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 29 июня. При заходе на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в кабину лайнера врезался беспилотник. Пилоты немедленно связались с диспетчером. Борт благополучно приземлился в авиагавани назначения.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование по факту случившегося. В JetBlue заявили, что самолет не был поврежден.

Ранее два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту США. Борт Republic Airways приблизился к взлетно-посадочной полосе и оказался менее чем в ста метрах от воздушного судна Jazz Aviation, который планировал сесть на той же ВПП.

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