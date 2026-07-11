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12:29, 11 июля 2026Бывший СССР

Пашинян потребовал от бывшей сторонницы извинений и 16 тысяч долларов

Пашинян потребовал от бывшей сторонницы около $16,2 тысячи за оскорбление и клевету
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск в Гражданский суд к экс-депутату парламента от поддерживающей его фракции «Мой шаг» Софии Овсепян за то, что она назвала его «мразью». Суммарно глава правительства потребовал денежную компенсацию в размере 6 миллионов драмов, что эквивалентно примерно 16,2 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на сайт судебных актов Datalex сообщает ТАСС.

За нанесенное оскорбление Пашинян намерен взыскать с бывшей сторонницы 2 миллиона драмов компенсации, а за клевету — еще 4 миллиона. Также политик требует обязать ответчика в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу принести публичные извинения с приведенным в иске текстом: «Я, София Азатовна Овсепян, прошу прощения у Никола Пашиняна за то, что назвала его "мразью" в опубликованной на новостном сайте https://www.hraparak.am и странице hraparak.am в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) статье под заголовком "Эту мразь я знаю давно — знала, как он нарисует цифры».

Как напоминает агентство, Овсепян в 2018 году была избрана в парламент седьмого созыва по избирательному списку возглавляемого Пашиняном блока, а в начале 2021-го ушла из фракции «Мой шаг», став беспартийным депутатом.

Согласно официальным данным, прошедшие в прошлом месяце выборы выиграла, набрав чуть меньше половины голосов, партия Пашиняна. Такие результаты позволили ей самостоятельно сформировать правительство.

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