Евросоюз призвали к созданию общей армии из-за США

Евродепутат Вебер призвал страны ЕС к созданию общей армии из-за зависимости от США

Европейский союз (ЕС) должен создать общую армию для снижения зависимости от США, сохраняя при этом членство в НАТО. Об этом глава ведущей в Европарламенте партии «Европейская народная партия» (ЕНП) Манфред Вебер заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Для Европы ясно: мы должны держаться вместе и стать независимыми, в том числе от настроений [президента США Дональда] Трампа. Это означает, что сейчас мы должны создавать европейские оборонные структуры», — сказал он.

По словам Вебера, Трамп уже «не в первый раз идет на конфронтацию» с представителями европейских стран и выразил уверенность, что он сделает это снова.

Однако евродепутат отметил, что в случае чрезвычайной ситуации Европа и США поддержат друг друга.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС не требуется создание общей армии. Она уточнила, что вооруженные силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.