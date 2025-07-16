Новое шоу расскажет россиянам о местах съемок культовых фильмов и сериалов

В России появилось шоу «Где снимали» о местах съемок знаменитых фильмов

В России появилось созданное при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») шоу «Где снимали», в котором будет рассказываться о местах съемок знаменитых фильмов и сериалов. Об этом создатели передачи рассказали «Ленте.ру».

В общей сложности было снято шесть выпусков шоу: о Калининградской области, Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Ярославской областях и республике Саха (Якутия). Постоянным ведущим программы стал главный редактор портала «Кино-Театр.ру» Жан Просянов.

Отмечается, что цель программы — это не только рассказать о съемках фильмов, но и помочь некоторым регионам, раскрыть потенциал и показать, какие локации для съемок различных проектов там есть.

«Узнав о нем (проекте «Где снимали» — прим. «Ленты.ру»), в разных городах стали проводить экскурсии по нашим маршрутам, а многие регионы просят теперь снять выпуски о них. Это не просто шоу — оно действительно оказывает большое влияние на интерес к местам съемок, на региональный туризм, на то, как смотрят кино внутри страны», — отметил Просянов.

Первый выпуск, посвященный Калининградской области, уже доступен на страницах проекта во «ВКонтакте», Rutube и YouTube. В нем рассказывается о том, почему этот регион считается одной из самых универсальных мест для съемок во всей стране. «Здесь можно найти практически любой пейзаж — от готических руин и старинных замков до советских улиц и современной застройки. Город легко "играет" как прошлое, так и будущее, становясь декорацией для исторических, военных, современных и фантастических фильмов», — отметили создатели шоу.

В частности, зрители передачи узнают о том, какие съемки идут в Калининградской области в 2025 году, и о том, как там снимали такие картины, как «Встреча на Эльбе», «Преступление», «Любовь в Кенигсберге», «Разведчики», «На пути в Берлин», «Весна на Одере», «Судьба человека», «ГДР», «Хочу замуж» и «Нюрнберг».