Российский экс-полицейский разжился 12 миллионами рублей на афере с заказным убийством

В Уфе осудили бывшего полицейского за мошенничество на 20 млн рублей

В Уфе осудили бывшего полицейского за мошенничество на 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в 2023 году старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью потребовал от владельцев одной из компаний, которая занималась перевозкой пассажиров, восемь миллионов рублей за совершение им незаконных действий с целью устранения конкуренции и общее покровительство. Если они не согласятся, пригрозил привлечением к административной и уголовной ответственности. После передачи ему требуемой суммы он не выполнил обещанных действий, а похитил их и распорядился по своему усмотрению.

Кроме этого, он обманул пенсионерку, убедив ее в готовящейся над ней расправе и необходимости 15 миллионов рублей для ее предотвращения. Доверившись оперативному сотруднику, она взяла кредиты и заложила имущество. Пострадавшая передала ему более 12 миллионов рублей.

Для обеспечения приговора и возмещения ущерба на квартиру осужденного наложен арест.

Суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что российская студентка спасала отца и отдала деньги курьеру мошенников.