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14:59, 15 июля 2025Силовые структуры

Российская студентка спасала отца и отдала деньги курьеру мошенников

В Подмосковье задержали курьера мошенников, забравшего у студентки 5 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Подмосковье задержали курьера мошенников, забравшего у студентки пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, на мобильный телефон 19-летней жительнице Химок позвонила якобы сотрудница учебного учреждения, где она обучается, и попросила продиктовать код из смс для перевода зачетной книжки в электронный формат. После выполнения просьбы ей стали поступать звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Они рассказали, что девушка пострадала от действий мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале Госуслуг. Также они сообщили, что у них есть информация о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из ее родителей. Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить накопления, необходимо через курьера перевести их на безопасный счет. Девушка согласилась и забрала из сейфа отца пять миллионов рублей, которые затем передала курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали в одном из столичных хостелов 36-летнего мужчину, который забрал у пострадавшей деньги. При досмотре у него был изъят телефон с пошаговой инструкцией по совершению противоправных действий. Задержанный рассказал, что нашел работу курьером в интернете. Часть полученных средств оставлял себе, остальное переводил заказчикам.

Химкинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что трое бизнесменов похитили из бюджета России 7,6 миллиарда рублей.

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