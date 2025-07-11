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09:19, 11 июля 2025Силовые структуры

Трое бизнесменов похитили из бюджета России 7,6 миллиарда рублей

Волк: В Приморье трое бизнесменов причинили ущерб бюджету РФ на 7,6 млрд рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском крае трех бывших руководителей предприятий обвинили в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с декабря 2011 по сентябрь 2022 года бизнесмены присвоили принадлежащие государству полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции. Кроме того, они похитили 7,6 миллиарда рублей у одного из предприятий. Эта сумма должна была пойти в бюджет России.

Суд арестовал имущество фигурантов на 377 миллионов рублей и принял обеспечительные меры в отношении имущества ряда предприятий на 3,7 миллиарда рублей. Дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») передано в суд.

Ранее российский миллиардер и основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович передал в качестве взятки экс-замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей.

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