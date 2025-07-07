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13:08, 7 июля 2025Силовые структуры

Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

«Ъ»: Мошковича обвинили в даче взятки тамбовскому чиновнику в виде карабина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский миллиардер и основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович передал в качестве взятки экс-замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая подробности нового обвинения.

По данным следствия, дорогостоящий подарок был преподнесен чиновнику в 2019 году, причем официальным покупателем ружья значится тесть Иванова. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность. Следователи считают, что Мошкович одарил чиновника за покровительство предприятию «Тамбовский бекон», входящему в «Русагро» и являющемуся одним из крупнейших в Тамбовской области. Иванов же курировал сельское хозяйство в регионе.

Ни он, ни миллиардер свою вину по этому эпизоду не признают.

21 мая Мещанский суд Москвы арестовал Иванова и продлил срок заключения под стражу Мошковича. Он также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вадим Мошкович является основателем и бенефициаром агрохолдинга «Русагро», основателем девелоперской компании Level Group, также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.

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