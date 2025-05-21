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10:31, 21 мая 2025Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича оставили в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Мошкович

Вадим Мошкович. Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

В Москве суд продлил арест и оставил в СИЗО основателя и экс-генерального директора агрохолдинга Русагро Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд в столице продлил срок содержания под стражей основателю и экс- генеральному директору агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и Максима Басова.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Мошковича и Басова об изменении ранее избранной меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу.

Мошкович и Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вадим Мошкович является основателем и бенефициаром агрохолдинга «Русагро», основателем девелоперской компании Level Group, также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.

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