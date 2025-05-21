Суд оставил в СИЗО основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича оставили в СИЗО

В Москве суд продлил арест и оставил в СИЗО основателя и экс-генерального директора агрохолдинга Русагро Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд в столице продлил срок содержания под стражей основателю и экс- генеральному директору агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и Максима Басова.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Мошковича и Басова об изменении ранее избранной меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу.

Мошкович и Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вадим Мошкович является основателем и бенефициаром агрохолдинга «Русагро», основателем девелоперской компании Level Group, также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.