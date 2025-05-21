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15:52, 21 мая 2025Силовые структуры

Задержанному за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области избрали меру пресечения

В Москве экс-замглавы Тамбовской области Иванов арестован на 2 месяца за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд оставил в СИЗО основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве Мещанский суд на два месяца арестовал экс-замглавы Тамбовской области Иванова по обвинению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Иванов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он пробудет под стражей до 20 июля.

О задержании экс-замгубернатора стало известно в среду, 21 мая. По данным следствия, Иванов получил взятку от основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, действовавшего в интересах своих структур в Тамбовской области.

21 мая суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест основателю и экс-генеральному директору агрохолдинга «Русагро».

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