Экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о взятке основателя «Русагро»

Экс-замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова задержали по делу о даче взятки основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем. Об этом сообщает ТАСС.
Следствие полагает, что обвиняемый Вадим Мошкович дал взятку бывшему чиновнику в интересах своих структур в регионе.
21 мая суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест основателю и экс-генерального директора агрохолдинга «Русагро».
Вадим Мошкович является основателем и бенефициаром агрохолдинга «Русагро», основателем девелоперской компании Level Group, также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.