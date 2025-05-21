Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 21 мая 2025Силовые структуры

Экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о взятке основателя «Русагро»

Экс-замгубернатора Тамбовской области задержан по делу основателя «Русагро»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Экс-замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова задержали по делу о даче взятки основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие полагает, что обвиняемый Вадим Мошкович дал взятку бывшему чиновнику в интересах своих структур в регионе.

21 мая суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест основателю и экс-генерального директора агрохолдинга «Русагро».

Вадим Мошкович является основателем и бенефициаром агрохолдинга «Русагро», основателем девелоперской компании Level Group, также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Иностранная модель появилась в Каннах в платье российского бренда

    Врач назвал признаки опущения внутренних органов

    Назван связанный с предпочтениями в еде малоизвестный признак слабоумия

    Большую часть запасов российской нефти назвали нерентабельной

    Связь между ценами на товары в России и стоимостью логистики объяснили

    17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

    ФСБ задержала членов ОПГ 010 за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей

    Акции «Газпрома» загадочно взлетели

    Появились новые кадры с уничтожением беспилотника ВСУ в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости