Сотникова попросила познакомить ее с Роналду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова захотела познакомиться с форвардом мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом спортсменка написала в ночь на среду, 19 апреля, в своем Twitter.

«Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой», — отметила Сотникова.

Материалы по теме Сотня Криштиану «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Баварию» в ответном матче ЛЧ

18 апреля 32-летний португальский нападающий сделал хет-трик в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу немецкой команды (с таким же счетом первую встречу выиграл «Реал»). В дополнительное время три безответных мяча забили сливочные.

Мадридский клуб завоевал путевку в полуфинал турнира, его соперник определится в пятницу, 21 апреля.