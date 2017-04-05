Плющенко призвал Сотникову сбросить вес

Олимпийской чемпионке 2014 года в одиночном фигурном катании Аделине Сотниковой нужно сбросить вес. Об этом рассказал ее новый тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы приступили к сотрудничеству с Аделиной и тренировкам. Буквально вчера приехал постановщик будущих программ Аделины — канадец Эмануэль Сандю. Завтра приступаем к работе над постановками программ. Наш тренерский штаб готов. Сейчас Аделина еще много бегает на тренировках. Нужно сгонять вес. Она долго не выступала», — сказал Плющенко.

О том, что Плющенко стал новым тренером Сотниковой сообщалось во вторник, 4 апреля.

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31 марта 34-летний Плющенко объявил о завершении карьеры.

В феврале 2014 года фигуристка выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи. В прошлом сезоне спортсменка не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы в Братиславе, а также пропустила чемпионат мира в Бостоне.