Плющенко стал новым тренером Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с Евгением Плющенко. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Буянова подтвердила эту информацию, отметив, что получила соответствующее сообщение от подопечной. При этом она заявила, что не знает, к кому ушла Сотникова.

Плющенко в беседе с ТАСС подтвердил начало сотрудничества с Сотниковой. Подробности 34-летний фигурист пообещал рассказать в среду, 5 апреля, на пресс-конференции.

Сотникова работала с Буяновой на протяжении всей профессиональной карьеры, под ее руководством она выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. Текущий сезон 20-летняя спортсменка пропускала из-за проблем со здоровьем.

31 марта двукратный олимпийский чемпион Плющенко заявил о завершении профессиональной карьеры и переходе на тренерскую работу.