Тренер Мишин призвал поблагодарить его за успешную карьеру Плющенко

Алексей Мишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировал на завершение профессиональной карьеры подопечного. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Не нужно считать это известие чем-то печальным, он открыл в жизни новую интересную главу. Женя был замечательным спортсменом, нужно поблагодарить его за труд и талант, вспомнить добрым словом тренера, который работал с ним все эти годы. Желаю ему удачи в новой, тренерской, карьере, ведь он открывает школу», — заявил Мишин.

Материалы по теме «Я уже наелся» Как Евгений Плющенко пресытился спортом и окончательно завершил карьеру

Специалист также отметил, что у его подопечного есть знания, помноженные на гигантский спортивный опыт, которые способны сделать Плющенко успешным тренером.

О решении завершить карьеру 34-летний фигурист сообщил в пятницу, 31 марта. Последний раз он выходил на лед в рамках официальных соревнований в феврале 2014 года во время Олимпиады в Сочи, где завоевал золото в командном первенстве.