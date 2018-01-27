Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оценил свою внешность после травмы лица, полученной в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Слова португальца в субботу, 27 января, приводит Marca.

«Я по-прежнему счастлив и красив. Зрение такое же четкое, как и прежде. Так что никаких проблем», — сказал Роналду.

Он также отметил, что хочет продолжить карьеру в «Реале». «Конечно, я хочу остаться здесь. Я живу в Мадриде с 2009 года, и мне нравятся люди и погода. Я люблю эту страну и этот клуб», — сказал 32-летний форвард.

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25 января сообщалось, что Роналду хочет вернуться в лиссабонский «Спортинг», где он начинал профессиональную карьеру.

22 января португальцу разбили лицо в матче с «Депортиво». Это случилось во время того, как нападающий забивал свой второй мяч в ворота соперника. Защитник промахнулся по мячу и попал по голове Роналду.

В текущем сезоне форвард забил 19 мячей в 26 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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