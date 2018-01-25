Роналду захотел домой

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду желает вернуться в лиссабонский «Спортинг», в котором он начинал профессиональную карьеру. Об этом рассказал близкий друг португальца Мигель Пайшау, слова которого приводит Record.

«Да, он правда желает закончить карьеру в "Спортинге". Он хочет, чтобы это стало возможно. Он постоянно говорит об этом. На самом деле, он попросил меня рассказать об этом», — рассказал Пайшау.

Материалы по теме Уходи и дверь закрой Роналду рассорился с «Реалом» и хочет продаться за 100 миллионов

Контракт 32-летнего Роналду с «Реалом» истекает летом 2021 года. При этом португалец желает покинуть мадридский клуб раньше, потому что вступил в конфликт с президентом Флорентино Пересом. Его готов купить «Манчестер Юнайтед», который приготовил на трансфер своего бывшего форварда 400 миллионов евро.

В состав манкунианцев Роналду перешел в 2003 году из «Спортинга» — своего первого клуба. Он играл за молодежные команды лиссабонцев, а в 2001-м в возрасте 16 лет дебютировал за основной состав.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!