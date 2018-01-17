Нурмагомедов поиздевался над потерявшим титул чемпиона Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выложил видеопародию на ирландского бойца MMA Конора Макгрегора. Ролик спортсмен опубликовал в Instagram-аккаунте.

😂 #🦅vs🐓 A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 17, 2018 at 2:18am PST

На видео раскрывается причина отказа ирландца от поединка с россиянином. Макгрегор находит разнообразные предлоги, чтобы не драться с Нурмагомедовым: «Матушка не пускает меня», «Я с ним долбиться не буду. Он же старше меня».

17 января сообщалось, что Макгрегор лишился чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Причиной послужило то, что спортсмен длительное время не защищал его.

За пояс сразятся Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Поединок состоится 7 апреля в Нью-Йорке.

29-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам смешанных единоборств, одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. Последний раз в UFC ирландец дрался в ноябре 2016 года, победив техническим нокаутом американца Эдди Альвареса. В активе 29-летнего россиянина 25 побед в 25 боях.

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