Макгрегор лишился титула чемпиона UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор лишен чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», — сообщил источник.

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Ранее во вторник стало известно, что оставленный Макгрегором пояс разыграют россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Они проведут бой 7 апреля в Нью-Йорке.

15 января лишение ирландца чемпионского пояса анонсировал глава UFC Дана Уайт. По его словам, удерживать титул не проводя боев два года — несправедливо по отношению к другим бойцам.

29-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам смешанных единоборств, одержал 21 победу (18 — досрочно) и потерпел три поражения. Последний поединок в UFC Макгрегор в ноябре 2016 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Эдди Альвареса.

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