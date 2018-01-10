Тренер Нурмагомедова рассказал о страхе Макгрегора перед его подопечным

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о возможных соперниках бойца. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что и Конор Макгрегор, и Тони Фергюсон вместо того, чтобы драться с Хабибом, лучше 30 раз подерутся между собой. Эти качели будут до тех пор, пока Хабиб не травмируется, не уйдет в другой вес или еще что-то», — заявил тренер.

По мнению наставника, россиянин, в отличие от его оппонентов, готов драться всегда. «Смотрите, у Хабиба тоже была жена в положении, в день боя родился сын, но это нас не останавливало. А когда девушка Конора ждала ребенка, то он сам чуть ли не ушел в декретный отпуск. Мы же это прекрасно понимаем», — отметил он.

31 декабря 2017 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

3 января он заявил, что готов драться с Макгрегором бесплатно. Однако менеджер Нурмагомедова опроверг это, сказав, что следующий бой россиянин проведет с американцем Тони Фергюсоном.

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