Нурмагомедов согласился подраться с Макгрегором бесплатно

Хабиб Нурмагомедов (справа) во время боя с Эдсоном Барбозой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что выйдет на бой с ирландским чемпионом Конором Макгрегором бесплатно. Слова спортсмена приводит TMZ.

«Сколько денег я хочу? Ноль. Я дерусь не за деньги. Я дерусь за свое наследие. Я дерусь за историю, за людей. Поэтому я здесь», — заявил Нурмагомедов.

Также он раскритиковал Макгрегора за то, что он может драться только с 45-летним Флойдом Макгрегором или «марихуана-парнем» Нейтом Диасом.

2 января россиянин и ирландец обменялись оскорбителями выпадами в Twitter. Макгрегор в уничижительной манере отозвался о победе Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав бойца из Дагестана «собачьим дерьмом». Россиянин предложил своему оппоненту заткнуться.

На следующий день Нурмагомедов опубликовал мультфильм с участием Макгрегора. Ирландец в ответ заявил, что убьет его домашних животных.

В конце августа Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору, предложив тому провести бой в декабре 2017 года. Однако ирландец потребовал гарантий того, что россиянин уложится в вес.

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