Нурмагомедов и Макгрегор подрались по переписке

Бойцы смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов обменялись оскорбительными выпадами в адрес друг друга. При этом спортсмены выясняют отношения в соцсетях.

Конфликт разгорелся с подачи Макгрегора, который в уничижительной манере прокомментировал бой Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Рассуждая о победе россиянина, ирландец назвал его «собачьим дерьмом». «Заплатите мне — и Король вернется», — добавил он.

Спустя несколько часов Нурмагомедов отреагировал на твит Макгрегора, посоветовав тому «заткнуться» и добавив пиктограмму петуха.

После боя с Барбозой российский боец заявил, что если UFC предоставит ему час отдыха, то он без проблем сможет выйти в октагон против Макгрегора или Тони Фергюсона.

В конце августа Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору, предложив тому провести бой в декабре 2017 года, однако ирландец потребовал гарантий того, что россиянин уложится в вес.

В активе Нурмагомедова 25 побед в 25 боях. Следующий бой он проведет в апреле 2018 года, его противник пока неизвестен. 29-летний Макгрегор является чемпионом мира UFC в легком весе. В его арсенале 24 боя и 21 победа.

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