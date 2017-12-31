Нурмагомедов победил бразильца Барбозу в UFC

Выступающий в легком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бой стал одним из самых важных событий чемпионата, сообщает ТАСС.

29-летний Нурмагомедов владел преимуществом на всем протяжении поединка и выиграл единогласным решением судей.

Российский спортсмен остается непобежденным, у него в активе 25 побед. Для бразильца это поражение стало пятым в карьере при 19 победах. Титул временного чемпиона в этой весовой категории на данный момент принадлежит американцу Тони Фергюсону.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что у Нурмагомедова родился сын.

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