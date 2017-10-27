Назван следующий соперник бойца Нурмагомедова

Российский боксер смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой с Эдсоном Барбозой. Об этом сообщил сам бразилец, слова которого в пятницу, 27 октября, приводит MMA Fighting.

«Мой следующий поединок пройдет 30 декабря в Лас-Вегасе с Хабибом Нурмагомедовым. Я очень счастлив получить такую возможность. Это будет настоящая война», — заявил Барбоза, пообещав удивить всех, кто в нем сомневается.

Бой планируется провести в рамках турнира UFC 219 на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В августе российский боец предлагал организовать его бой с ирландским чемпионом Конором Макгрегором именно на этом турнире.

Данный поединок станет для Нурмагомедова первым с ноября 2016 года. Тогда он выиграл болевым приемом на руку у Майкла Джонсона. В октябре он мог выйти в октагон с американцем Тони Фергюсоном в бою за титул временного чемпиона UFC, однако глава организации Дана Уайт посчитал, что россиянин не готов к этому поединку. В результате Нурмагомедова заменили на Кевина Ли, который проиграл Фергюсону удушающим приемом.

На счету Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках по правилам ММА. Барбоза провел 23 боя, в которых 19 раз победил и четырежды проиграл.