Фергюсон победил Ли и стал временным чемпионом в дивизионе Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон победил соотечественника Кевина Ли и стал временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Фергюсон победил Ли с помощью удушающего приема «треугольник» (triangle choke). Бой был остановлен на отметке 4:02 третьего раунда.

Поединок проходил в рамках турнира UFC 216 в Лас-Вегасе, штат Невада. Бойцы оспаривали звание временного чемпиона в легком дивизионе (до 70 килограммов), чемпионским поясом в котором владеет ирландец Конор Макгрегор.

Ожидается, что Фергюсон встретится с Макгрегором в бою за звание бесспорного чемпиона дивизиона в конце 2017 или в 2018 году. Другими кандидатами на бой с ирландцем являются американец Нейт Диас и россиянин Хабиб Нурмагомедов.